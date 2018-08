GC 2018: Sekiro - Shadows Die Twice erscheint am 22.3. // In Köln erstmals spielbar

PC XOne PS4

Sekiro - Shadows Die Twice ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Auf der diesjährigen Electronic Entertainment Expo wurden im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz erste bewegte Bilder aus Sekiro - Shadows Die Twice gezeigt, bei dem es sich um das aktuelle Projekt von From Software handelt. Im Zuge der gamescom gab der Publisher Activision nun bekannt, dass ihr das Third-Person-Actionadventure ab dem 22. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erwerben könnt.

Außerdem weist das Unternehmen darauf hin, dass Besucher der Messe erstmals die Möglichkeit erhalten, den Titel anzuspielen und so unter anderem den „intensiven“ Schwertkampf, die Armprothese mit ihren verschiedenen Hilfsmitteln sowie weitere der „einzigartigen“ und „abwechslungsreichen“ Features ausprobieren können.

Solltet ihr euch bereits zum jetzigen Zeitpunkt sicher sein, dass ihr den Titel eurer Spielebibliothek hinzufügt, weckt vielleicht auch die Collector's Edition euer Interesse (siehe dieses Bild). Diese kann ab sofort bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden und umfasst das Hauptspiel samt Steelbook, eine knapp 18 Zentimeter große Shinobi-Standfigur, eine Karte, den digitalen Soundtrack, ein Artbook sowie drei Nachbildungen jener Münzen, die im Spiel zur Währung gehören.