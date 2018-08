GC 2018: Anno 1800 erscheint im Februar 2019 // Neuer Trailer

PC

Anno 1800 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisoft hat im Vorfeld der gamescom einen neuen Trailer zum auf der letztjährigen Messe angekündigten Anno 1800 (im GG-Anspielbericht) veröffentlicht. Der neueste Teil der Aufbaustrategiereihe spielt zu Beginn des Industriezeitalters im 19. Jahrhundert. Dabei liegt es an euch, ob ihr als Erfinder, Innovator oder Ausbeuter in das Zeitalter der Industriellen Revolution aufbrecht. Im Video seht ihr Kamerafahrten von eurer industriell geprägten Hauptinsel bis hin zu kleineren Inselablegern in Südamerika.

Fans müssen sich allerdings noch etwas gedulden, da sich der ursprüngliche Erscheinungstermin von Ende 2018 auf den 26. Februar 2019 verschoben hat. Anno 1800 erscheint exklusiv für PC.