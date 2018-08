The Bard's Tale 4 - Barrows Deep: Kampfsystem im zweiten Spotlight-Video vorgestellt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Zum derzeit im finalen Schliff befindlichen The Bard's Tale 4 - Barrows Deep, das die berühmte Dungeon-Crawler-Reihe nach 30 Jahren dank einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter fortsetzen wird, veröffentlichte das Entwicklerstudio inXile Entertainment das zweite Video aus der im letzten Monat gestarteten "Spotlight"-Reihe.

Im Verlauf von mehr als dreieinhalb Minuten wird ausführlich auf das Kampfsystem des neusten Serienteils eingegangen. Das Gameplay-Geschehen wird dabei (auf Englisch) kommentiert und zeigt, welche Optionen euch vor und in den Gefechten zur Verfügung stehen werden. Beispielweise erhaltet ihr bei von euch überraschten Gegnern die Möglichkeit des Erstschlags. Insgesamt fällt das neue Kampfsystem taktischer aus, als das bei den vorherigen The Bard's Tale-Titeln der Fall war, die letzte Woche als Remastered-Version auf Steam und GOG.com erschienen sind.

The Bard's Tale 4 - Barrows Deep erscheint am 18. September zuerst für PC, die Versionen für Mac und Linux sollen noch im weiteren Verlauf des Jahres folgen. Zudem wurden Portierungen für die PS4 und Xbox One bei der Bekanntgabe des offiziellen Release-Datums bestätigt, die ebenfalls noch 2018 erscheinen sollen.