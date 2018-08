GC 2018: World War 3: Warzone-Gameplay im gamescom-Trailer

PC

Im Vorfeld der gamescom veröffentlichte das polnische Entwicklerteam The Farm 51 (Get Even - Testnote: 7.0) einen neuen Gameplay-Trailer zu World War 3. Der militärische Multiplayer-Shooter legt den Fokus auf Teamplay und authentische Schlachten an realen Schauplätzen wie Warschau, Moskau und Berlin. Technisch setzen die Entwickler dabei auf Epics Unreal Engine 4.

Im Video seht ihr frisches Alpha-Gameplay-Material aus dem Warzone-Spielmodus. Warzone bietet dynamische, intensive Feuergefechte zwischen Infanterie und gepanzerten Fahrzeugen rund um strategische Punkte. World War 3 ist diese Woche auf der gamescom in Köln spielbar und soll im Herbst 2018 für PC erscheinen.