GC 2018: Release-Datum von Underworld Ascendant bekanntgegeben // Neuer Trailer

PC Linux MacOS

Zum kommenden Underworld Ascendant (zur Preview) wurde von Publisher 505 Games im Rahmen der anstehenden Gamescom ein frischer Trailer veröffentlicht. Mit diesem wurde das offizielle Release-Datum des Dungeon-Crawlers, und Nachfolgers im Geiste der Ultima-Underworld-Reihe, enthüllt. Demnach soll Underworld Ascendant am 15. November dieses Jahres für PC, Mac und Linux erscheinen. Das entsprechende Videomaterial, in dem ihr weitere Hintergrund-Infos sowie kurze Gameplay-Szenen aus dem Titel präsentiert bekommt, haben wir für euch am Ende dieser News zum Anschauen eingebunden.

In Underworld Ascendant steigt ihr erneut in die Tiefen der Stygian Abyss, um Typhon, den "ältesten und größten Feind des Reichs", zu besiegen, indem ihr Allianzen mit den Bewohnern des gewaltigen Dungeons schmiedet. Verschiedene Möglichkeiten und Vorgehensweisen im Spiel, wie geschickte Interaktion mit der Umgebung im Kampf, sollen euch eine besondere, nichtlineare Spielerfahrung verschaffen.

Verantwortlich für die Entwicklung von Underworld Ascendant zeichnet die in Kalifornien beheimatete Spieleschmiede OtherSide Entertainment, die die Branchenveteranen der beiden bisherigen Underworld-Titel hinter sich vereint und von Studio-Boss Paul Neurath (System Shock) geleitet wird. Der frühere Looking-Glass-Mitgründer konnte im Laufe der Zeit Entwicklerlegende Warren Spector (Deus Ex, Thief) hinzugewinnen, so dass dieser das Team bei der Verwirklichung des Projekts unterstützt. Underworld Ascendant wurde im Jahr 2015 via Kickstarter erfolgreich finanziert, mit 505 Games wurde im letzten Jahr auch ein Publisher für den Vertrieb gefunden