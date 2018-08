Of Ships & Scoundrels: Rundenstrategie trotz Kickstarter-Pleite für 2019 geplant

PC MacOS

Dass eine gescheiterte Kickstarter-Kampagne nicht zwingend das Aus für ein Spiel sein muss, beweisen dieser Tage die Entwickler des deutschen Studios Korion. Deren rundenbasiertes Piratenabenteuer Of Ships & Scoundrels (zu deutsch: Von Schiffen & Halunken) scheiterte zwar im Frühjahr beim Crowdfunding, weiter programmiert wurde dennoch. Inzwischen haben die Ludwigsburger sogar einen Publisher an Bord gezogen. Assemble Entertainment (Pizza Connection 3) soll dabei helfen, die Produktion zu finanzieren, damit im derzeit als Fertigungstermin angepeilten zweiten Quartal 2019 ein Strategiespiel aus Deutschland steht, das an frühere Genreerfolge anknüpfen kann.

Of Ships & Scoundrels wird im Karibiksetting spielen, im Gegensatz zu anderen Seefahrer-Titeln wie etwa Pirates! jedoch nicht auf Original-Schauplätze zurückgreifen, sondern jede Inselwelt prozedural erstellen. Allein oder mit bis zu vier Spielern - neben Onlinepartien ist auch ein Hot-Seat-Modus geplant - könnt ihr auf euren rundenweisen Erkundungstouren durch die sommerlich-farbenfrohen Gewässer Häfen erobern und dort eure Flotten vergrößern. Diese lassen sich im Spielverlauf zudem aufleveln und individuell ausstatten. Für zusätzliche Abwechslung sorgen Tag-und-Nacht-Wechsel sowie sich änderndes Wetter.