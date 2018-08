Just Cause 4: Gameplay-Weltpremiere heute um 17:00 Uhr

PC XOne PS4

Just Cause 4 ab 50,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Just Cause 4 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Square Enix und Avalanche im Zuge der diesjährigen E3 offiziell Just Cause 4 (im E3-Bericht) angekündigt haben, wollen die Entwickler heute Abend um 17:00 Uhr (deutscher Zeit) erstmals das Gameplay des kommenden Open-World-Action-Adventures präsentieren.

Passend dazu wurde ein kurzer Teaser veröffentlicht. In diesem ist ein weiblicher Charakter zu sehen, der auf einem Monitor die Entwicklung eines Hurrikans beobachtet. Die extremen Wetterereignisse, wie Hurrikans und Tornados, sind ein neues Feature in der Spielserie und wirken sich direkt auf das Gameplay aus, da ihr diese als Waffe nutzen könnt. Just Cause 4 wird ab dem 4. Dezember dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.