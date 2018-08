Seven - The Days Long Gone: Kostenloser DLC "Drowned Past" angekündigt

PC

Für ihr post-apokalyptisches Schleich-RPG Seven - The Days Long Gone (zum Test, Note: 7.5) haben die Entwickler von Fool's Theory in der letzten Woche die kostenlose Erweiterung Drowned Past angekündigt. Der DLC soll dem Spiel zusätzliche Gegner, neue Fertigkeiten, weitere Parkour-Gelände, Waffen sowie acht neue Quests hinzufügen und euch damit über sieben Stunden zusätzliche Spielzeit bieten.

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht die Begegnung des Hauptcharakters Teriel mit der mysteriöse Gruppe "The Enclave". Dieser, durch die Spielwelt Vetrall vagabundierende Trupp, hat das uralte, versunkene Schiff "The Ma'Mon" entdeckt. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Enklave soll Teriel das Wrack durchstöbern – angetrieben von der Hoffnung auf unermesslichen Reichtum.

Ob mit Seven - The Days Long Gone: Drowned Past das, von einigen Testern als nicht ganz ausgereift empfundene, Gameplay optimiert wird, bleibt abzuwarten. Ein Datum für die Veröffentlichung der Erweiterung haben die Entwickler noch nicht bekanntgegeben.