Neue Adventures & RPGs KW 33/18: Rundentaktik, SciFi & ein Pakt mit dem Tod

Jede Woche erscheinen unzählige Spiele aus dem Adventure- und Rollenspiel-Genre. Damit ihr zumindest ein wenig den Überblick behaltet, gibt es hier in unregelmäßigen Abständen einen von unseren Usern zusammengestellten Überblick der wichtigsten Neuerscheinungen, auch abseits der massenkompatiblen Titel.

Sword Legacy - Omen: Rundentaktik trifft auf Artus-Sage

Rundenbasierte Taktik-Rollenspiele haben sich in den letzten Monaten rar gemacht. Ein Grund mehr für Publisher Team17, das Firecast Studio aus Brasilien bei einem Spiel entsprechenden Genres zu unterstützen und dabei einige unkonventionelle Spielmechaniken durchzuwinken. So leveln Charaktere in Sword Legacy - Omen nicht auf, sondern verbessern ihre Werte durch das Freischalten bestimmter Skills sowie Rüstungen, Waffen und andere Gegenstände, die sich am virtuellen Körper anlegen lassen. Dementsprechend stößt die Party auf ihrem Weg auf unzählige Schatztruhen und Verstecke. Zudem sind die meisten Entscheidungen permanent. Skills können nicht gegen andere, bessere, ein Partymitglied der vierköpfigen Gruppe nicht gegen ein anderes ausgetauscht werden. Die Entscheidung, die Gesundheit der Charaktere nur im Kampf vom mitreisenden Heiler wieder aufzufrischen, außerhalb des Getümmels hierfür jedoch eine kostspielige Übernachtung in einem Gasthaus in Anspruch nehmen zu müssen, ist ebenfalls als unkonventionell zu bezeichnen.

Sword Legacy ist ein reines Solospieler-RPG und findet vor dem geschichtlichen Hintergrund der Artus-Sage statt. Ihr begegnet bekannten Figuren wie Uther and Merlin und müsst ein von düsteren und kriminellen Machenschaften durchzogenes Königreich vor dem endgültigen Untergang bewahren. Die isometrische 3D-Welt mit seinen dezent überzeichneten Figuren könnt ihr frei erkunden, der Rundenmodus springt erst bei auftauchenden Gegnern an.

Sword Legacy - Omen, ein rundenbasiertes Fantasy-Rollenspiel mit erhöhter Frust-Gefahr aufgrund tiefgreifender Taktikansprüche, findet ihr für PC exklusiv auf Steam, bewegte Bilder direkt hier im Trailer.

Destination Primus Vita: Episode 1 – Austin: Im Cryo-Schlaf auf SciFi-Reisen

Im fernen Jahr 3044 ist eine Crew von Menschen in einem Raumschiff unterwegs zum Planeten Primus Vita. Ihre Mission: Das lebenswichtige Wasser, das die dort ansässige Alienrasse Jahre zuvor bei einer Invasion der Erde mitnahm, zurückholen und so den Fortbestand der Menschheit sichern. Da die Reise zum Zielplaneten eine längere ist, werden die sechs Missionsteilnehmer in einen Cryo-Schlaf versetzt. Die hochintelligente Bord-KI sorgt mit einem über Jahre entwickelten Traumprogramm dafür, dass sich die Protagonisten auf die bevorstehenden Aufgaben perfekt vorbereiten können.

Die erste von sechs Episoden – eine für jedes Crewmitglied – haben Entwickler Epsilon Games und Publisher Green Man Gaming mit Kickstarter-Unterstützung nun als Destination Primus Vita: Episode 1 – Austin veröffentlicht. Das Ego-Adventure setzt auf knifflige Puzzles und eine Science-Fiction-Alienwelt, die durch die Traum-KI-gefilterte Sichtweise gewöhnungsbedürftig abstrakt daher kommt. Besitzer von PS4 und Xbox One müssen auf eine Veröffentlichung laut Epsilon Games noch ein paar Monate warten.

Destination Primus Vita: Episode 1 – Austin, ein SciFi-Puzzle-Adventure aus der Ich-Perspektive ist für Mac und PC erschienen. Falls ihr euch ein genaueres Bild von dem Spiel machen wollt: Es gibt auch einen Launch-Trailer.

Death's Gambit: Schöner sterben in 2D

Als Agent des Todes durch die Welt ziehen und alle Unsterblichen ihrem Schicksal zuführen. Diese Welt ist ein mittelalterliches Inferno aus Aliens, Rittern, Monstern und anderen üblen Gesellen. Was Death's Gambit von anderen Action-Rollenspielen unterscheidet ist nicht nur die in dunklen Farbtönen gezeichnete 2D-Welt, sondern der Umstand, dass das Sterben durchaus erwünscht ist. Es ist halt vorteilhaft, dass Hauptheld Sorun einen Pakt mit dem Tod persönlich geschlossen hat. Einige Aufträge sind nur erfüllbar, wenn ihr gegen bestimmte Gegner ins Gras beißt. Auf Magie verzichtet Death's Gambit größtenteils. Ihr seid mit zwei Waffen unterwegs – von der Hellebarde bis zum Breitschwert sind alle aus Fantasy-Rollenspielen vertrauten Klingen dabei – und verbessert den Umgang und damit zugefügten Schaden durch die Vergabe von Erfahrungspunkten.

Das Studio White Rabbit war mit seinem Erstlingswerk zunächst erfolgreich bei Kickstarter unterwegs, was unter anderem eine Umsetzung für die PS4 zur Folge hatte. Auch einen zusätzlichen Modus mit heroischen Bossgegnern haben die Entwickler aufgrund des Erreichens von Stretchgoals implementiert.

Death's Gambit, ein anspruchsvolles 2D-Action-Rollenspiel, ist für PC und PS4 erschienen und dies ist der Trailer.

Nicht zu vergessen sei an dieser Stelle der finale Staffelstart von Telltales Story-Adventure-Reihe The Walking Dead, über den wir natürlich berichteten. Seit dem 14.8. ist die erste Episode Done Running erhältlich. Mittlerweile sind auch die Termine der drei übrigen Episoden bekannt: Suffer the Children (25.9.), Broken Toys (6.11.) und Take Us Back (18.12.2018).

Zudem erschien in dieser Woche Daedalics Science-Fiction-Noir-Abenteuer State of Mind, das viele interessante Storyelemente bietet, bei uns jedoch einen zwiespältigen Eindruck hinterließ. Lest hierzu unseren Test von Benjamin Braun.

Für die verbliebenen WoW-Veteranen stand diese Woche ganz im Zeichen des siebten Addons World of Warcraft - Battle for Azeroth (in der Preview), in dem der Fokus wieder verstärkt auf den alten Kampf Allianz gegen Horde gelegt wird. Und da die Jungs und Mädels von Blizzard unbestreitbar ein Händchen für furiose CGI-Filmchen haben, findet ihr am Ende dieses Textes noch einmal den Cinematic-Trailer.