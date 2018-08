Shadow of the Tomb Raider: Laras Widersacher im neuen Video

PC XOne PS4

Nachdem der letzte Clip zu Shadow of the Tomb Raider (Preview) sich auf die brutalen Takedowns im Spiel fokussierte, zeigt Eidos Montreal in einem neuen Video nun die Widersacher, mit denen Lara Croft es während ihres neuen Abenteuers zu tun bekommt.

Neben menschlichen Gegnern, wie Söldnern, wilden Stämmen und schwer bewaffneten Trinity-Truppen, muss sich Lara auch gegen Raubtiere behaupten. Auch unter Wasser, wo ihr, wie die Macher bereits im Vorfeld verrieten, eine Menge Zeit verbringen werdet, lauern Gefahren in Form von gefährlichen Muränen und Schwärmen tödlicher Piranhas, die es zu meiden gilt. Shadow of the Tomb Raider wird ab dem 14. September für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.