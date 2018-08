Supermassive Games: Hinweise auf neues Projekt der Until-Dawn-Macher

PS4

Supermassive Games, das Team hinter dem PS4-exklusiven Action-Adventure Until Dawn (Testnote: 7.5), arbeitet offenbar an einem neuen Titel namens Shattered State. Hinweise darauf liefert ein Eintrag beim europäischen Patent- und Markenamt, wo sich das Studio den Namen schützen ließ. Mit dem Eintrag wurde auch ein Logo zum Spiel eingetragen.

Das Bild liefert einen möglichen Hinweis darauf, um was es sich in dem Titel handeln könnte. Zu sehen ist eine geballte Faust, die zusammen mit dem Namen „Shattered State“ vermuten lässt, dass sich der Spieler eventuell in irgendeinem Widerstand gegen die Staatsmacht wiederfinden wird. Ob das zutrifft, werden wir möglicherweise schon in Kürze im Rahmen der anstehenden gamescom in Köln erfahren. Den Markenschutz hat das im englischen Guildford ansässige Studio selbst beim Patentamt eingereicht, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass der Titel dieses Mal auf mehreren Plattformen und nicht mehr Sony-exklusiv erscheinen wird.