PAX West 2018: Indie Megabooth mit über 75 Spielen aus 17 Ländern

Die diesjährige PAX West, die im Zeitraum vom 31. August bis 3. September 2018 in Seattle stattfindet, wird mit zahlreichen Indie-Spielen aufwarten. Wie die Veranstalter von Indie Megabooth bekannt gaben, werden mehr als 75 Indie-Titel aus 17 verschiedenen Ländern auf dem Showcase präsentiert. Dazu wurde auch ein Video veröffentlicht, das einige Titel vorstellt.

In dem Video, das ihr euch weiter unten anschauen könnt, werden unter anderem der Multiplayer-Shooter Aftercharge von Chainsawesome Games, das Weltraumspiel Astroneer von System Era Softworks, das Cyberpunk-Adventure Tales of the Neon Sea von Zodiac Interactive, das 2D-Aufbau-Strategiespiel Kingdom - Two Crowns (im E3-Bericht) von Noio sowie das Dark-Souls-ähnliche Action-Adventure Sinner - Sacrifice for Redemption (im gamescom-Bericht) von Dark Star gezeigt. Die komplette Liste mit allen Indie-Spielen könnt ihr auf der offiziellen Homepage einsehen. Folgt dazu einfach dem Link in den Quellenangaben.