Felix the Reaper: 3D-Adventure zum Tanz mit dem Tod angekündigt

PC MacOS

Felix ist einer von vielen Angestellten im Ministerium des Todes, namensgebende Hauptfigur für Felix the Reaper, dem neusten Spiel des dänischen Entwicklers Kong Orange, und schwer verliebt! Um seine angebetete Betty treffen zu können, muss sich der aufstrebende Todesschwadronler jedoch erst einmal beweisen. Und so kommt es, dass Felix seiner Arbeit in dem 3D-Adventure mit Schmetterlingen im Bauch und fröhlich durch die Level tanzend nachgeht.

In Felix the Reaper sollt ihr fünf Todesfälle konstruieren, die auf mehr als 20 Level verteilt sind. Ob Jagdunfall oder Ertrinken, ihr solltet vor keinem ministerialen Auftrag zurückschrecken, wenn ihr Felix mit seiner Herzensdame vereinigen wollt. Da sich die Hauptfigur nur im Schatten bewegen kann, müsst ihr nicht nur die Gegenstände im Level neu arrangieren, sondern auch die Zeit manipulieren, damit Felix seine Aufgabe erfolgreich zu einem lethalen Abschluss bringen kann. Dadurch sammelt ihr Errungenschaften für weitere Bonus-Prüfungen ein und schaltet auch Versionen der Level mit höherem Anspruch frei.

Bis jetzt haben neun Künstler Musik zum Soundtrack des Spiels beigesteuert, und um die Animationen des Hauptcharakters möglichst natürlich umsetzen zu können, arbeiteten die Entwickler mit professionellen Tänzern zusammen. Außerdem hat sich das Studio von Historikern beraten lassen, um das Spiel möglichst akkurat mit der "Magie und Pracht der menschlichen Kunstgeschichte zur Todesarbeit" auszustatten. Einen kurzen Einblick in den kommenden Todestanz erhaltet ihr in dem Trailer zur Ankündigung des Spiels am Ende dieser News.

Herausgegeben wird Felix the Reaper von Daedalic Entertainment. Wenn alles wie bisher choreographiert läuft, dann soll das Spiel im Laufe des Jahres 2019 für PC und MacOS erscheinen.