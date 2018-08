Playerunknown's Battlegrounds Mobile: Über 100 Mio. Downloads in vier Monaten

iOS Android

Seit dem 19. März dieses Jahres ist die Mobile-Version von Playerunknown's Battlegrounds weltweit im Google Play Store und im App Store – siehe auch unseren Bericht zur iOS-Fassung – kostenfrei erhältlich (wir berichteten). Dass der auf PC und Xbox One nach wie vor beliebte Actiontitel offensichtlich auch das Interesse nicht weniger Tablet- und Smartphone-Nutzer geweckt hat, machen die jüngsten Zahlen zu PUBG Mobile deutlich.

Den Angaben der verantwortlichen Unternehmen PUBG Corporation und Tencent Games zufolge, wurde mit der mobilen Fassung von Playerunknown's Battlegrounds in weniger als vier Monaten die Marke von 100 Millionen Downloads überschritten. In mehr als 100 Ländern war das auf der Unreal Engine 4 basierende PUBG Mobile das am häufigsten heruntergeladene Mobile-Spiel innerhalb der ersten Woche seit der Veröffentlichung. Derzeit nutzen den Free-to-Play-Titel etwa 14 Millionen User täglich. Ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die genannten Zahlen nicht die Spiele-Märkte China, Japan und Südkorea miteinbeziehen, die alles andere als unbedeutend sein dürften.

Wie üblich bei solchen als „Meilenstein“ bezeichneten Erfolgen bedanken sich die Verantwortlichen bei ihren Entwicklern und sprechen einen „besonderen Dank an die hingebungsvollen Spieler“ aus. Auch zukünftig wolle man „die Messlatte für Mobile-Spiele hochlegen“ sowie weitere Inhalte liefern, mit denen die Nutzer voraussichtlich später in diesem Jahr rechnen können.