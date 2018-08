Vampyr: Fox holt sich die Rechte für die TV-Serie

PC XOne PS4

Das Action-Rollenspiel Vampyr (Testnote: 8.5) wird zu einer TV-Serie. Wie das Branchenblatt Deadline berichtet, hat sich Fox 21 Television Studios, die Fernsehproduktionsfirma hinter bekannten Serien wie Homeland und Sons of Anarchy, die Rechte an der Adaption gesichert.

Die Serie wird in Zusammenarbeit mit DJ2 Entertainment und Wonderland Sound & Vision, der Produktionsfirma von Joseph McGinty Nichol, realisiert. Letzterer führte in der Vergangenheit unter anderem Regie bei Filmen wie Terminator Salvation, 3 Days to Kill und The Babysitter und war als ausführender Produzent für Serien, wie O.C. California, Supernatural, Chuck und aktuell Lethal Weapon verantwortlich. Weitere Details gibt es bisher noch nicht.