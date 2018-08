GC 2018: gamescom-Eröffnung mit mehreren Ankündigungen [Upd.]

Update vom 20. August 2018, um 9:50 Uhr

Wie Ys Net inzwischen über die offizielle Homepage bekannt gab, wird es im Rahmen der Eröffnungszeremonie der gamescom 2018 auch eine Ankündigung bezüglich Shenmue 3 geben. Vermutlich werden wir einen konkreten Release-Termin für das Action-Rollenspiel erfahren. Möglicherweise wird auch eine Umsetzung für weitere Plattformen angekündigt.

Originalmeldung vom 18. August 2018, um 9:52 Uhr

Die Eröffnungszeremonie der anstehenden diesjährigen gamescom in Köln (21. bis 25. August 2018) wird mehrere Spiele-Ankündigungen umfassen. So möchte unter anderem THQ Nordic einen noch unbekannten neuen Titel präsentieren. Dabei soll es sich um ein Spiel aus einem der etablierten Franchises des schwedischen Publishers handeln. Square Enix ist ebenfalls dabei und will den ersten Trailer zu Life is Strange 2 von Dontnod Entertainment zeigen.

Darüber hinaus wollen Koch Media und Deep Silver etwas ankündigen und auch Bandai Namco Entertainment plant ein neues Spiel eines europäischen Entwicklerstudios zu enthüllen. Zudem hat Ubisoft erwähnt, dass sie mit einer Premiere aufwarten werden. Weitere Details dazu wurden allerdings nicht verraten. Die Eröffnungszeremonie der gamescom wird am kommenden Dienstag, den 21. August, um 11 Uhr (deutscher Zeit) beginnen.