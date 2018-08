Assassin's Creed Odyssey: Episode 3 der Videoreihe „Behind the Odyssey“

PC XOne PS4

Ubisoft hat die dritte Episode seiner Videoreihe „Behind the Odyssey“ zu Assassin’s Creed Odyssey (im E3-Anspielbericht) auf YouTube veröffentlicht. Nachdem die Entwickler in den ersten beiden Folgen bereits die RPG-Elemente und die Anpassungen beim Kampfsystem vorgestellt haben, werden in der neuen Ausgabe nun die Seeschlachten, die Erkundung der Unterwasserwelten, das Crew-Rekrutierungssystem und die Schiff-Upgrades näher beleuchtet.

Den rund fünf Minuten langen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen in Ultra HD zu Gemüte führen. Assassin’s Creed Odyssey wird ab dem 5. Oktober dieses Jahres erhältlich sein.