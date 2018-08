Gibbous: Modernes 90er-Jahre-Indie-Adventure auf Steam // Release 2018

PC Linux MacOS

Drei verschrobene Charaktere, ein geheimer Kult, der mit Cthulhu und Voodoo experimentiert, alles im Transsylvanien-Stil angesiedelt und mit einem Gastauftritt des Witchers garniert: Mit dieser erfrischend anderen Mischung hat das rumänische Studio Stuck In Attic vor gut zwei Jahren auf Kickstarter erfolgreich Geld für Gibbous - A Cthulhu Adventure gesammelt. Nun steht das Comedy-Adventure kurz vor der Fertigstellung und hat sich einen Platz auf Steam gesichert.

Dass Gibbous mit Horror-Mythen in düster-morbiden, aus diversen Dracula-Verfilmungen bekannten Wäldern und Dörfern spielt, ist kein Zufall. Die Entwickler machen keinen Hehl daraus, dass ihr Studio nahe dem Geburtsort des berühmt-berüchtigten Vlad gelegen ist. Darüber hinaus ist man dort Fan von H.P. Lovecraft und Alfred Hitchcock. All dies wollten die Rumänen in ihre 90er-Jahre-Adventure-Hommage einfließen lassen.

Im Spiel selbst steuert ihr im Point-and-Click-Verfahren zum einen den Detektiv Don R. Ketype, der den kriminellen Machenschaften im Örtchen Darkham auf den Grund gehen will. Mit dabei hat er seine Katze Kitteh, die versehentlich vom ortsansässigen Bibliothekar in einen Menschen verwandelt wird, womit weder Kätzchen noch Herrchen so recht zufrieden sind. Alle drei machen sich nun auf eine lange Reise, um den Zauber rückgängig zu machen. Die oben erwähnte Voodoo- und Cthulhu-Magie begegnet den Dreien dabei immer wieder.

Was auf den Screenshots zunächst wie ein weiterer Abklatsch eines klassischen Adventures wie Monkey Island wirkt, wird durch Licht- und Wettereffekte, vier Stunden selbstgeschriebene Musik und über 12.000 vertonte Dialogzeilen für über 60 Charaktere zu einem – für Indie-Produktionen – ungewöhnlich aufwendig produzierten Adventure, dass sich dennoch in Handling und Humor an bekannten LucasArts-Klassikern orientiert. Für den Aufwand spricht auch ein von den Entwicklern geheimnisvoll angekündigter Gastauftritt von Doug Cockle, der englischen Stimme von Geralt aus The Witcher. Noch in diesem Jahr will Stuck In Attic Gibbous - A Cthulhu Adventure für PC, Mac und Linux veröffentlichen.