Nintendo Switch: Offenbar Deponia Doomsday und 2 weitere Titel geplant

Switch

Nintendo Switch ab 130,00 € bei Amazon.de kaufen.

Fans der Nintendo Switch werden offenbar in naher Zukunft mit den Portierungen von Deponia Doomsday (Testnote: 9.0), The Book of Unwritten Tales 2 (Testnote: 8.0) und The Raven Remastered beglückt. Darauf deutet zumindest ein Eintrag in der Datenbank des brasilianischen Rating-Boards hin. Dort wurden kürzlich alle drei Titel für die Hybrid-Konsole gelistet.

Eine offizielle Ankündigung der drei Adventure-Titel lässt bisher zwar auf sich warten, da solche Hinweise sich aber in der Vergangenheit stets bewahrheiteten, kann man davon ausgehen, dass Nintendo die Umsetzungen spätestens im Rahmen der gamescom bekannt geben wird.