103: Ego-Adventure bei Kickstarter mit guten Erfolgsaussichten

Seit dem 7.8.2018 könnt ihr auf Kickstarter das von Dystopia Interactive entwickelte First-Person-Mystery-Adventure 103 unterstützen. Helft der Protagonistin Lily dabei sich an die Vergangenheit zu erinnern und die Ereignisse der Nacht, die ihr Leben komplett verändert hat, zu verarbeiten. Das Projekt mit einem Finanzierungsziel von 6.500 Euro läuft noch bis zum 26.9.2018 und steht aktuell bei 3.600 Euro. Einen ersten Eindruck vermittelt euch das eingebundene YouTube-Video.

In dem Spiel vom australischen Entwickler Dystopia werdet ihr direkt in die Fantasien der Spielfigur Lily versetzt. Dabei müsst ihr aus der Ich-Perspektive Nachrichten lesen, Rätsel lösen, Bilder und Objekte betrachten und mit anderen Charakteren interagieren, um die Vergangenheit, die Träume und alle Ereignisse zu verdauen, die bis dahin in der lebensverändernden Nacht geschehen sind. Aktuell befindet sich das Spiel im Beta-Stadium und bietet eine durchschnittliche Spieldauer von drei Stunden. Mit der Fertigstellung von 103 rechnen die Entwickler im Dezember 2018 und streben einen Verkaufspreis von etwa neun Euro an. Werden weitere Finanzierungsziele erreicht, dürft ihr neben der Steam-Version für Windows, MacOS und Linux auf Konsolen-Veröffentlichungen oder sogar eine Spielfortsetzung hoffen.

Mit einem Mindestbeitrag von drei Euro könnt ihr als Unterstützer einsteigen, ein digitales Hintergrundbild erhalten und euch in den Spiele-Danksagungen verewigen. Ab 19 Euro gibt es einen Steam-Key für 103.