Spyro Reignited Trilogy erscheint einige Wochen später als geplant

Die Spyro Reignited Trilogy für die Xbox One und die PS4 wird später als geplant auf den Markt kommen. Dies gab Paul Yan, einer der Studioleiter von Toys for Bob, in einem Beitrag auf dem Blog des Publishers Activision bekannt. Demnach planen die Macher den Titel erst am 13. November zu veröffentlichen (ursprünglich war der Launch am 21. September vorgesehen).

Als Grund wird der obligatorische letzte Feinschliff genannt. Laut Yan benötigt das Spiel noch „etwas mehr Liebe und Zuwendung“ bis es fertig ist. Das Team sei sehr darum bemüht, die drei Titel der Trilogie richtig zu machen, weshalb man sich für die Verschiebung entschied. „Wir sind uns sicher, dass wenn ihr im November die Drachenreiche, Avalar und die Vergessenen Welten erkundet, ihr uns zustimmen werdet, dass die zusätzliche Wartezeit sich gelohnt hat.“