Elite - Dangerous: Datum für nächsten größeren Patch bekannt

PC XOne PS4 MacOS

Der Entwickler und Publisher Frontier Developments hat das Releasedatum für den nächsten größeren Patch der Beyond-Season von Elite - Dangerous angekündigt. Demnach wird das Chapter Three genannte Update mit der Versionsnummer 3.2 am 28.8.2018 auf PC, PS4 und Xbox One ausgerollt.

Welche Inhalte genau der Patch beinhalten wird, ist noch unbekannt. Es werden wohl wieder zwei neue Schiffe kommen. Zum einen die Alliance Crusader (eine weitere Variante der Alliance Chieftain) und die Krait Phantom (eine Variante der im Chapter Two eingeführten Krait MKII). Im unten verlinkten Teaser-Trailer seht ihr außerdem ein Gebilde, dass vermutlich eine Art Guardian Struktur oder Großschiff sein könnte. Frontier Developments wird Details zum Patch auf der kommenden gamescom bekannt geben. Aber wohl nur hinter verschlossenen Türen, beziehungsweise nur für ausgewählte Pressevertreter. Somit könnt ihr dann Mitte bis Ende der Woche mit diesen Informationen rechnen. Sobald diese verfügbar sind, werden wir euch hier, wie gewohnt, darüber informieren.