PC XOne Linux MacOS

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usern Der Marian, Dominius, LRod, Vampiro und Zaunpfahl betreut.



Pixel-Look, Felder pflegen, Einwohner treffen – denkt da etwa irgendwer an Stardew Valley? Graveyard Keeper ist ganz ähnlich – aber der Name verrät es bereits. Hier verschlägt es euch in eine düstere Parallelwelt, in der euch ein sprechender Totenschädel in eure neue Tätigkeit als Totengräber einweist. Nicht gerade rosige Aussichten. Doch es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer, als der skelettierte Kopf von einem versteckten Portal zurück auf die Erde berichtet. Laut ihm können euch die Anwohner des Nachbarortes wohl weiterhelfen. Aber dafür müsst ihr durch das Erledigen von Aufgaben, zumeist das Liefern von Waren, zunächst ihr Vertrauen gewinnen.

Der örtliche Inquisitor heißt euch herzlich willkommen.

Selbst ist der Totengräber...

Ihr braucht also Geld, und da kommt der ungeliebte Job als Totengräber dann doch gerade richtig. Bezahlt werdet ihr pro verbuddelter Leiche, die euch direkt vor die Tür geliefert werden. Reich werdet ihr damit trotzdem nicht, daher empfiehlt euch euer neuer "Freund", die leblosen Körper vorher auszunehmen und das Fleisch an die lokale Schenke zu verkaufen. Entnehmt ihr aber die falschen Teile, sinkt das Karma der Leiche und beschert eurem Friedhof Minuspunkte. Bis der Brennofen zur Verfügung steht, solltet ihr diese schlechten Exemplare besser im Fluss entsorgen und den Friedhofslevel stattdessen mit neuen Grabsteinen steigern. Die wiederum erstellt ihr in der heimischen Werkstatt, die für bessere Gegenstände natürlich erst ausgebaut werden muss. Letztlich verbringt ihr einen also erheblichen Teil der Spielzeit damit, Bäume zu fällen oder Steine zu zerkleinern und diese dann mehrfach weiterzuverarbeiten. Und da euch dabei natürlich die Energie ausgeht, müsst ihr zudem regelmäßig schlafen oder mit Gemüse vom heimischen Feld etwas zu Essen kochen.

In einigen Bereichen ist Graveyard Keeper eine exakte Kopie des genannten Stardew Valley oder Harvest Moon. Das Fischen unterscheidet sich von Ersterem beispielsweise nur durch das rechts statt links platzierte Angelsprite. Und auch das schon im Vorbild uninspirierte Kampfsystem wurde hier nicht besser umgesetzt und ist für das Gesamtspiel nicht relevanter. Das Spiel deswegen als schlechte Kopie abzutun, wäre aber verfrüht, denn die Entwickler haben die einige Akzente anders gesetzt und einige zusätzliche Ideen eingebracht.

Ist der Friedhof etwas ausgebaut, dürft ihr auch die Kirche übernehmen.

Okkulte Experimente unter der Kirche

Eine der neuen Ideen ist der Forschungsbaum. Nahezu jede Tätigkeit im Spiel gewährt euch Forschungspunkte in einer von drei Farben, die ihr frei in einen von sieben Bäumen stecken könnt, darunter das Wissen über Anatomie (mehr Körperteile entnehmen), Handwerkskunst (mehr Gegenstände bauen) und Theologie (mehr Upgrades für den Friedhof). Später schaltet ihr zudem die Kirche frei, übernehmt den Gottesdienst und widmet euch dann mit den gesammelten Glaubenspunkten im Keller okkulten, alchemistischen Forschungen. Wenn das der Inquisitor wüsste, der euch bereits kurz nach eurer Ankunft mit einer Hexenverbrennung begrüßt...

Auch liegt der Fokus mehr auf den Aufgaben, die euch in die Spielmechanik einführen und durch das Spiel leiten sollen. Diese sind nicht immer glücklich designt, etwa wenn von euch ohne Erläuterung Gegenstände verlangt werden, für deren Herstellung ihr die Voraussetzungen nicht erfüllt und sie im Technologiebaum noch verdeckt sind. Dennoch tragen sie ebenso wie das Ziel des Spiels, der Flucht aus der düsteren Welt, dazu bei, euch einen roten Faden zu bieten. Die geringe Itemvielfalt, die fehlenden Jahreszeiten und der kaum relevante Tages- und Wochenrythmus werden derweil durch die Vielzahl an Ausbaumöglichkeiten in Kirche, Friedhof, Keller, Werkstatt, Gemüse- und Weingarten ordentlich kompensiert.

Etwas störend ist die Steuerung, die ohne Maus in den Menüs nicht gut funktioniert, mit Maus dagegen dank WASD-Bewegung stets eine Hand an der Tastatur erfordert. Eine Bewegung per Mausklick á la Diablo wäre angemehmer gewesen. Ansonsten gibt es technisch aber nichts auszusetzen.

Der moderne Totengräber sollte auch Kenntnisse als Holzfäller, Schreiner, Bergarbeiter, Steinmetz, Glasbläser, Schriftgelehrter, Bauer, Imker und Schwertkämpfer haben.

Fazit

Bahnbrechend ist Graveyard Keeper nicht. Und in Sachen Feinschliff und Spielbalance reicht es nicht ganz an seine Vorbilder heran. Dafür erweitert es das bekannte Spielprinzip um ein interessantes Setting und eigenen Ideen. Insbesondere stellt sich nach der ersten Einarbeitungszeit auch wieder der "nur noch einen Tag"-Effekt ein, der lediglich vom etwas zu häufigen Ressourcensammeln getrübt wird. Freunde von entspannten Aufbauspielen, die kein Problem damit haben, immer wieder virtuelle Bäume zu fällen, zu zersägen und zu ebenso virtuellem Grabschmuck zu verarbeiten, sollten Graveyard Keeper eine Chance geben.