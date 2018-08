The Bard's Tale 4 könnte durch Crowdsourcing günstiger werden

PC XOne PS4 Linux MacOS

Entwickler inXile Entertainment hat für seinen in Kürze erscheinenden Dungeon-Crawler The Bard's Tale 4 - Barrows Deep eine ungewöhnliche Crowdsourcing-Aktion gestartet.

Fans und Interessierte werden dazu aufgerufen, das per Kickstarter finanzierte Spiel auf Steam oder GOG in ihre Wunschliste aufzunehmen. Sollten 100.000 Wunschlisten-Einträge zusammenkommen, wird als Belohnung eine Fackel aus dem RPG Darkest Dungeon (im Test) ins Spiel integriert. Bei der nächsten Stufe (300.000 Einträge) wird der Preis des Spiels um fünf Euro auf 34,99 Euro reduziert, sollten sich 500.000 Spieler das Spiel wünschen, fällt der Preis sogar auf 29,99 Euro. In diesem Fall wird zusätzlich noch ein Zwergen-Dungeon als DLC versprochen.

Den aktuellen Stand der Wunschlisten-Einträge wollen die Entwickler in wöchentlichen Updates bekannt geben. The Bard's Tale 4 - Barrows Deep erscheint am 18. September zunächst PC-exklusiv auf Steam und GOG, Portierungen für Playstation 4 und Xbox One sollen noch in diesem Jahr folgen.