Spieleveteranen-Podcast 125 erschienen: Incubation & Sam's Journey

In der aktuellen Folge des Spieleveteranen-Podcasts – sage und schreibe schon die 125. – haben wir ein Altes Spiel und ein Neues, aber irgendwie auch altes Spiel – beide "made in Germany". Stargast Andreas Nitsche programmierte vor über 20 Jahren Incubation. Das von Blue Byte als "Battle Isle Phase 4" vermarktete Rundentaktikspiel war kein großer Verkaufserfolg, genießt unter Genrekennern aber Kultstatus. Wir reden über die Entwicklung, Inspirationsquellen und schlagen in alten Testberichten nach. Und wir testeten Sam’s Journey für den Commodore 64. Dieses erst im Dezember 2017 erschienene Luxus-Plattformspiel ist sowohl auf Datenträgern als auch in Emulator-gerechter digitaler Form zu haben. Abgerundet wird Episode 125 vom üblichen Smalltalk über Retro-News und aktuell Gespieltes.

Wenn ihr an dieser Folge und weiteren Zusatzepisoden interessiert seid, könnt Ihr uns auf Patreon unterstützen. Den kompletten Bonus-Content gibt es für alle Spieleveteranen-Backer ab der $5/Monat-Kategorie.

0:00:14 News & Smalltalk

0:04:47 Gemischte News: USK prüft nun auch Spiele mit verfassungsfeindlichen Symbolen, Pole Position mit dem Tesla-Lenkrad spielen, NES war im Juni die meistverkaufte Konsole in den USA, Neuauflage von The Bard’s Tale jetzt erhältlich.

0:22:02 Was haben wir zuletzt gespielt? The Banner Saga 3, Six Ages, Starbase Orion, Battleheart 2, Hearthstone und No Man’s Sky.

0:34:00 Das alte Spiel: Incubation

0:34:23 Wir haben das 3D-Rundentaktikspiel von 1997 wieder rausgekramt und kramen in Erinnerungen an das Jahr seiner Veröffentlichung.

0:48:36 Was sagten damals die Fachzeitschriften zu Incubation?

0:55:39 Incubation-Schöpfer Andreas Nitsche gesellt sich dazu und erzählt, wie er 1995 bei Blue Byte anfing.

1:02:07 Inspirationsquelle Space Hulk und erste Amiga-Versuche.

1:12:59 Incubation wurde zunächst mit isometrischer 2D-Grafik entwickelt, doch während der Entwicklung erfolgte die Umstellung auf die 3D-Engine von Extreme Assault.

1:24:18 Das neue Spiel: Sam’s Journey

1:25:34 Ein neues kommerzielles C64-Spiel holt Erstaunliches aus der Oldie-Hardware heraus. Heinrich hat Sam’s Journey per Emulator auf dem PC gespielt, Jörg erlebte Abenteuer mit dem C64 Mini.

1:36:00 Technisch brillant, spielerisch anspruchsvoll: Sam’s Journey hat uns angenehm überrascht.

1:42:36 Objekte, Puzzles und sechs einfallsreiche Verwandlungsformen.

1:48:28 Hier ist Sprungpräzision gefragt: Der Schwierigkeitsgrad ist trotz Checkpoints und Speicheroption recht fordernd.

1:59:42 Welche Versionen sind erhältlich? Und wie bewerten wir dieses neue C64-Spiel?

2:04:07 Vorschau

2:04:30 Podcast 126 (für alle), Ende August.

2:07:10 Podcast 127 (für Patreon-Unterstützer), Mitte September.

2:08:58 Abspann