Deutscher Spielemarkt: 17 Prozent Zuwachs // Smartphone beliebteste Spiele-Plattform

Laut Daten des Verbandes der deutschen Games-Branche game konnte der deutsche Markt für Videospiele und Games-Hardware bereits im vergangenen Jahr einen deutlichen Wachstumssprung um 15 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro verzeichnen. Dieser Trend setzt sich nach den neuesten Zahlen auch im ersten Halbjahr 2018 fort. So stieg der Umsatz mit Computer- und Videospielen um 17 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Im weltweiten Vergleich der Umsätze mit Spielen konnte Deutschland somit seinen fünften Platz festigen.

Die größten Zuwächse verzeichneten Gebühren für Online-Dienste mit einem Plus von 92 Prozent sowie der Verkauf von Zusatzinhalten und virtuellen Gütern (+40 Prozent). Ebenfalls stark gestiegen ist der Umsatz mit Spiele-Apps für Smartphones und Tablets. 683 Millionen Euro und damit 40 Prozent betrug das Plus im Vergleich zum Vorjahr. Laut Felix Falk, Geschäftsführer des game, hat das Smartphone damit den PC als beliebteste Spiele-Plattform abgelöst. In der offiziellen Pressemitteilung anlässlich der kommende Woche beginnenden gamescom, deren Träger der game ist, äußerte sich Falk wie folgt:

Einer der größten Wachstumstreiber bleiben Spiele-Apps für Smartphones und Tablets: Sie haben nicht nur für Millionen Deutsche die digitale Spiele-Welt zugänglich gemacht, sondern sind mittlerweile auch die beliebteste Spiele-Plattform. Jetzt müssen wir in Deutschland auch als Produktionsstandort endlich zu den anderen Ländern aufschließen.

Immer verbreiteter werden in Deutschland indes Abonnement-Dienste und Cloud-Gaming genutzt. Hier werden die Spiele direkt in der Cloud berechnet, wozu der PC-Spieler zu Hause außer einer schnellen Internet-Verbindung keine hochausgerüstete Hardware benötigt. Bei all den neuen Möglichkeiten, jederzeit und überall Spiele zu konsumieren, verwundert es nicht, dass der klassische Spieleverkauf auf physischen Datenträgern im ersten Halbjahr 2018 um 12 Prozent zurückgegangen ist.