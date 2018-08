Shadow of the Tomb Raider: Details zur Xbox-One-X-Umsetzung

PC XOne PS4

Frédéric Robichaud, der Programming-Director von Eidos-Montréal, hat in einem Interview mit Microsoft über die Enhanced-Features der Xbox-One-X-Version von Shadow of the Tomb Raider (Preview) gesprochen. Wie er verriet, wird der Titel neben Auflösungen bis 4K (Ultra-HD) auch HDR-Unterstützung bieten. Man habe die gesamte Grafik-Pipeline vom Beginn an auf HDR umgestellt, mit realistischer Lichtintensitätskalibrierung, HDR-Texturen und Global Illumination Energy Conservation. Spieler werden zudem aus zwei Grafik-Modi wählen können.

So wird es einen Modus mit hoher Auflösung geben, in dem das Spiel in 4K bei konstanten 30 Bildern pro Sekunde laufen soll. Im High-Framerate-Modus hingegen läuft der Titel mit 60 FPS, wobei die Auflösung auf 1080p (Full-HD) begrenzt ist. Auf der leistungsstärkeren Konsole der Redmonder können die Spieler zudem laut Robichaud grafische Verbesserungen, wie Stochastic Screen-Space Reflections und bessere atmosphärische Effekte, sowie dank dem zusätzlichen Speicher bessere Shadow Map und Texturauflösung erwarten, was für eine insgesamt höhere visuelle Qualität, als auf der normalen Xbox One sorgen soll. Shadow of the Tomb Raider wird ab dem 14. September für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.