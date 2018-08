Ab heute am Kiosk: Retro Gamer 4/2018

Es ist mal wieder so weit: Ab heute, dem 16.8.2018, liegt Retro Gamer 4/2018 am Kiosk beziehungsweise schon seit einigen Tagen im Briefkasten der werten Abonnenten.

Das erwartet euch in Retro Gamer 4/2018

International Soccer (Retro-Revival von Harald Fränkel )

(Retro-Revival von ) Anno 1503 (Klassiker-Check von Mick Schnelle )

(Klassiker-Check von ) Nintendo-Legenden (Blick auf die in Nintendo Land enthaltenen Titel)

Battlezone (Historie)

(Historie) Die Geschichte des C64 Games System

Ganz Deutschland ächzt und keucht unter der Hitze, und auch das Sommerloch macht uns allen zu schaffen. Doch kein Grund zu verzagen, für Abkühlung ist gesorgt. In welcher Form fragt ihr euch? Ganz einfach, in der der. Das Heft liegt ab dem heutigen Donnerstag bei jedem gut sortierten Zeitschriftenhändler aus und ist durch seine Dicke probemlos geeignet, euch aufgeschlagen massiven Sonnenschutz zu gewähren! Noch besser aber wird das Heft, wenn ihr darin zu lesen beginnt...Das Titelthema dieser Ausgabe ist die altehrwürdige Prügelspielreihe. Gemeinsam mit wichtigen Entwicklern, die die Serie maßgeblich geprägt haben, verfolgen wir ihre Geschichte, beleuchten die interessantesten Arenen und welche Rolle die Fighting Games im heutigen E-Sport spielen.Neben heftigen Keilereien gibt es aber natürlich noch andere Themen im neuen Heft.erzählt euch eine ganz persönliche Geschichte zubeleuchtet Capcoms Action-Klassikerundist inPanzer gefahren. In ausführlichen Artikeln setzen wir uns zudem mit den frühen Videospiel-Ausflügen derauseinander und untersuchen dasauf Herz und Nieren.Wie gewohnt, könnt ihr in den aktuellen Retro Gamer vorab reinschnuppern. GamersGlobal-Premiumenten erhalten wie gewohnt eine extralange Version. Die allgemeine Leseprobe (siehe Link unten) bietet euch dieses Mal 16 Seiten:Unsere GamersGlobal-Premium-User erhalten in ihrer exklusiven Leseprobe sogar 28 Seiten. Ihr findet die Abo-Vorschau auf RG 4/2018 wieder in eurem Abo-Profil (dort, wo auch die PDF-Premium-Magazine aufgelistet werden). Die zusätzlichen Themen lauten wie folgt:Wer ein Jahresabo von GamersGlobal Premium (oder gar Premium+) abgeschlossen hat, kann einmalig ein kostenloses RetroGamer-Heft erhalten. Dazu schließt ihr über euer GG-Aboprofil ein Retro-Gamer-Abo mit dem eMedia/Heise-Verlag ab, das ihr nach Erhalt der kostenlosen Ausgabe gleich danach wieder kündigen könnt. Oder, viel besser natürlich, dauerhaft beziehen – so verpasst ihr keinen Retro Gamer mehr. Die weiteren Vorteile von GamersGlobal Premium

