gamescom 2018: Nominierungen für Gamescom-Award

Die gamescom-Veranstalter haben die Nominierten für den diesjährigen gamescom-Award bekannt gegeben, der während der Feierstunde am 21. August, um 12:00 Uhr (deutscher Zeit), im Konrad-Adenauer-Saal (Congress-Centrum Nord) in insgesamt 29 Kategorien verliehen wird. Die Nominierten wurden durch die Jury, bestehend aus deutschen und internationalen Games-Journalisten sowie bekannten YouTubern und weiteren Teilnehmern festgelegt. Insgesamt haben sich aus rund 100 Einreichungen mehr als 30 Neuheiten qualifiziert.

Darüber hinaus gibt es dieses Jahr wieder den Consumer-Award, der an die besten Livestreamer, Publisher und Entwickler verliehen wird. Fans können mit dem Beginn der Spielmesse und bis zum 24. August, um 14:00 Uhr via gamescom-App in diversen Kategorien, wie Most Wanted, Best Booth, Best of Campus und gamescom Indie abstimmen. Die Gewinner werden am Samstag, den 25. August, um 15:00 Uhr auf der Red Bull Bühne verkündet. Nachfolgend alle Nominierten für den gamescom Award 2018 im Überblick:

A. Gruppenkategorie: Genre

Best Action Game

Marvel's Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)

(Sony Interactive Entertainment) Metro Exodus (Deep Silver)

(Deep Silver) Sekiro - Shadows Die Twice (Activision Blizzard)

Best Add-on / DLC

Destiny 2: Forsaken (Activision Blizzard)

(Activision Blizzard) State of Decay 2: Daybreak (Microsoft)

Best Casual Game

Life is Strange 2 (Square Enix)

(Square Enix) Persona 5 - Dancing in Starlight (Koch Media)

(Koch Media) Team Sonic Racing (Koch Media)

Best Family Game

Lego DC Super-Villains (Warner Bros. Entertainment)

(Warner Bros. Entertainment) Life is Strange 2 (Square Enix)

(Square Enix) Super Mario Party (Nintendo)

Best Puzzle / Skill Game

Astro Bot Rescue Mission (Sony Interactive Entertainment)

(Sony Interactive Entertainment) Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)

(Microsoft) Persona 5 - Dancing in Starlight (Koch Media)

Best Racing Game

F1 2018 (Koch Media / Codemasters)

(Koch Media / Codemasters) Forza Horizon 4 (Microsoft)

(Microsoft) Team Sonic Racing (Koch Media)

Best Role Playing Game

Assassin's Creed Odyssey (Ubisoft)

(Ubisoft) Divinity - Original Sin 2: Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment)

(Bandai Namco Entertainment) Kingdom Hearts 3 (Square Enix)

Best Simulation Game

Anno 1800 (Ubisoft)

(Ubisoft) F1 2018 (Koch Media / Codemasters)

(Koch Media / Codemasters) Landwirtschaftssimulator 19 (Astragon Entertainment)

Best Social / Online Game

Call of Duty - Black Ops 4 (Activision Blizzard)

(Activision Blizzard) Dying Light - Bad Blood (Techland)

(Techland) Rend (Frostkeep Studios)

Best Sports Game

F1 2018 (Koch Media / Codemasters)

(Koch Media / Codemasters) FIFA 19 (Electronic Arts)

(Electronic Arts) PES 2019 (Konami)

Best Strategy Game

Anno 1800 (Ubisoft)

(Ubisoft) Divinity - Original Sin 2: Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment)

(Bandai Namco Entertainment) Total War - Three Kingdoms (Koch Media)

B. Gruppenkategorie: Platform

Best Console Game Sony Playstation 4

Marvel's Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)

(Sony Interactive Entertainment) Assassin's Creed Odyssey (Ubisoft)

(Ubisoft) Project Mephisto (working title)

Best Console Game Microsoft Xbox One

Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)

(Microsoft) Shadow of the Tomb Raider (Square Enix)

(Square Enix) Forza Horizon 4 (Microsoft)

Best Console Game Nintendo Switch

Lego DC Super-Villains (Warner Bros. Entertainment)

(Warner Bros. Entertainment) Starlink - Battle for Atlas (Ubisoft)

(Ubisoft) Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)

Best PC Game

Anno 1800 (Ubisoft)

(Ubisoft) Life is Strange 2 (Square Enix)

(Square Enix) Shadow of the Tomb Raider (Square Enix)

Best Mobile Game