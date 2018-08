Diablo 3: Eternal Collection erscheint für die Switch

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Bereits im Februar dieses Jahres deutete Blizzard eine Umsetzung von Diablo 3 (Testnote: 9.0) für die Nintendo Switch an, nur um diese wenig später halbherzig zu dementieren. Letzte Woche sorgte der kalifornische Spielehersteller wieder für Spekulationen, als man via Twitter bekannt gab, dass sich derzeit „mehrere Diablo-Projekte in Arbeit befinden.“ Nun hat Forbes in einem offenbar zu früh veröffentlichten (und inzwischen wieder offline geschalteten) Artikel die Existenz der Switch-Version bestätigt und dabei auch einige Details verraten.

Das Spiel wird demnach für Nintendos Hybrid-Konsole in der „Eternal Collection“ erhältlich sein. Letztere wird zum Preis von 59,99 US-Dollar neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung Diablo 3: Reaper of Souls (Testnote: 9.5), den DLC Diablo 3: Rückkehr des Totenbeschwörers, sowie sämtliche bisher veröffentlichte Updates und Patches umfassen. Was diese hierzulande kosten wird, ist zwar noch nicht bekannt, der Euro-Preis dürfte aber ähnlich ausfallen.

Die Switch-Fassung wird laut dem Artikel mit einigen Ingame-Boni aufwarten, die auf Nintendos Franchise The Legend of Zelda basieren. Link-Fans können sich demnach auf das kosmetische Rüstungsset „Legend of Ganondorf“, ein Hühnchen als Haustier und kosmetische Flügel „Echoes of the Mask“ freuen. Zudem gibt es einen Tri-Force-Porträtrahmen für den Charakter.

Das Spiel wird lokales Zusammenspiel mit bis zu vier Personen (wahlweise an einer Konsole, oder an vier Geräten) unterstützen. Auch werden Online-Multiplayer und Cloud-Saves-Support geboten. Die verfrühte Veröffentlichung des Artikels deutet darauf hin, dass die offizielle Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Diese dürfte spätestens im Rahmen der anstehenden diesjährigen gamescom in Köln (21. bis 25. August 2018) erfolgen.