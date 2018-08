Rainbow Six - Siege: Gratiswochenende auf allen Plattformen

PC XOne PS4

Rainbow Six - Siege ab 20,00 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisoft startet diese Woche wieder einmal ein Gratiswochenende für seinen Taktik-Shooter Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0), das auf allen unterstützen Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) abgehalten wird. Interessierte können bereits am morgigen Donnerstag loslegen, wobei die Startzeiten je nach Plattform variieren. Nachfolgend die deutschen Zeiten im Überblick:

PC - Vom 16. August, um 19:00 Uhr, bis zum 19. August, um 22:00 Uhr

Xbox One - Vom 16. August, um 9:00 Uhr, bis zum 20. August, um 9:00 Uhr

PS4 - Vom 16. August, um 15:00 Uhr, bis zum 20. August, um 15.00 Uhr

PC-Spieler können den Titel bereits jetzt im Voraus über den Uplay-Client herunterladen. Der Download ist rund 62 GB groß. Auf der PS4 wird die kostenpflichtige PS-Plus-Mitgliedschaft benötigt. Xbox-One-Spieler können den Titel auch ohne die Gold-Mitgliedschaft ausprobieren. Weitere Details zum Gratiswochenende findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.