The Bard's Tale Trilogy: Remastered-Fassung ab sofort erhältlich

PC

Rund 33 Jahre nach dem ursprünglichen Release von The Bards Tale im Jahr 1985 könnt ihr ab sofort das sogenannte Remaster sowohl bei GOG.com als auch via Steam zum Preis von etwa 12,50 Euro erwerben.

Wie bereits zuvor bekanntgegeben wurde, umfasst das Paket derzeit nur den ersten Teil namens Tales of the Unknown. Die Fortsetzung The Destiny Knight sowie Teil 3 (Thief of Fate) sollen derzeitigen Angaben zufolge im Herbst und Winter dieses Jahres folgen. Zu den Features der Remastered-Version gehören unter anderem hochauflösende Grafiken, Soundeffekte für Zaubersprüche und Angriffe oder auch Verbesserungen wie eine Automap und Tooltip-Popups.

Entwickelt wurde die neue Version von den Krome Studios im Auftrag von inXile Entertainment, das von Brian Fargo geleitet wird, der bereits an der Entwicklung der Originalversion beteiligt war. InXile selbst entwickelt momentan The Barde's Tale 4 - Barrows Deep, eine über Kickstarter finanzierte Fortsetzung der Reihe – siehe auch unsere dazu passende News PC-Release am 18.9. // PS4- und XOne-Version bestätigt.