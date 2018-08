Through the Darkest of Times erhält USK-Freigabe trotz Hakenkreuzen

PC MacOS

Vergangene Woche gab die USK bekannt, dass die Sozialadäquanzklausel des Strafgesetzbuches ab sofort auch bei der Prüfung von Videospielen Anwendung finden wird. Damit können Spiele mit nationalsozialistischen Symbolen auch hierzulande unzensiert erscheinen, sofern sie als der Kunst, der Wissenschaft oder der geschichtlichen Darstellung dienlich eingestuft werden. Das erste Spiel, das in Deutschland nach der neuen Gesetzeslage bewertet wird, ist der vom Berliner-Indie-Studio Paintbucket Game entwickelte rundenbasierte Strategietitel Through the Darkest of Times, der den Widerstand gegen die Nazis thematisiert.

So wurde die Demo für die geplante gamescom in Köln, trotz der Hakenkreuze und dem im Spiel enthaltenen Hitlergruß, mit einer Freigabe „ab 12 Jahren“ versehen. Wie das USK-Gremium, das sich aus vier unabhängigen Jugendschutzsachverständigen und einer ständigen Vertretung der Obersten Landesjugendbehörden zusammensetzt, in einem offiziellen Statement erklärte, richten sich alle Handlungsoptionen im Spiel klar gegen das NS-Regime, womit die Kriterien der Sozialadäquanzklausel erfüllt werden. Die verwendeten Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen dienen eindeutig der Beschreibung von Vorgängen des Zeitgeschehens und werden im historischen Kontext verortet, heißt es weiter. Eine Verharmlosung oder Verherrlichung des Nationalsozialismus sei in keiner Weise zu erkennen.

Die Altersfreigabe „ab 12 Jahren“ sei laut dem Gremium angemessen, da Zwölfjährige über das nötige Kontextwissen verfügen, um die Geschehnisse im Spiel richtig einordnen und die klaren ethischen und moralischen Botschaften des Spiels durchschauen zu können.