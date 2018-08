Outward: Publisher des Open-World-Rollenspiels kommt aus Deutschland

PC XOne PS4

Für das kommende Jahr beabsichtigen Deep Silver und Nine Dots Studio das Survival-Open-World-Rollenspiels Outward zu veröffentlichen. Genau Details wurde euch noch nicht verraten, jedoch gibt es einen ersten Trailer.

2015 waren die Nine Dots Studios mit der Idee eines Survival-Spiels mit Solo- und Mehrspieler-Option noch bei Kickstarter gescheitert (wir berichteten). Nun ist die Entwicklung von Outward bereits so weit fortgeschritten, dass nicht nur ein Veröffentlichungstermin im Februar 2019 festgesetzt wurde, sondern mit Deep Silver auch ein Publisher gewonnen werden konnte. Die Zusammenarbeit zwischen dem kanadischen Entwickler und dem bayrischen Software-Vertreiber (bekannt durch Risen, Kingdom Come - Deliverance, Geheimakte Tunguska) gilt weltweit, für alle Plattformen und sowohl für den digitalen als auch physischen Verkauf. So teilt Guillaume Boucher-Vidal, Gründer von Nine Dot Studios, auf der Firmen-Homepage mit.