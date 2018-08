Dark Souls - Remastered: Ab dem 19.10. auch für Nintendo Switch // Inklusive DLCs

Switch

Dark Souls - Remastered ab 36,00 € bei Amazon.de kaufen.

Der Publisher Bandai Namco gab kürzlich bekannt, dass Dark Souls - Remastered (im Test mit Note 8.5) ab dem 19. Oktober 2018 auch für die Nintendo Switch erhältlich sein wird. Zu welchem Preis die kommende Fassung erworben werden kann, wurde bislang nicht bekanntgegeben. Fest steht allerdings bereits, dass die Switch-Version die DLCs umfasst, die für die Original-Version separat erworben werden müssen.

Mit der Neuauflage des Action-RPGs für die Nintendo Switch könnt ihr standortunabhängig versuchen, euch gegen die Herausforderungen des Schauplatzes Lordran zu behaupten. Während des Network-Tests könnt ihr bereits vor Release in die Spielwelt eintauchen, weitere Informationen dazu sollen folgen.

Die Switch-Version bietet unter anderem eine 1080p-TV-Modus-Auflösung, eine 720p-Handheld-Modus-Auflösung, eine Bildrate mit 30 FPS, einen Online-Mehrspieler-Modus für bis zu sechs Personen und „spezielle“, dedizierte Server. Aktuell könnt ihr das Spiel von From Software auf der PlayStation 4, der Xbox One und auf PC via Steam erwerben.

Ebenfalls am 19.10. wird außerdem die Amiibo-Sammelfigur vom fiktiven Ritter Solaire of Astora erscheinen. Durch das Scannen des Amiibos könnt ihr die Geste „Gelobt sei die Sonne“ im Spiel freischalten – ansonsten erhaltet ihr die Handbewegung, analog zur ursprünglichen Version, im späteren Spielverlauf.