Jagged Alliance - Rage!: Spin-off der bekannten Rundentaktik angekündigt

PC XOne PS4

Handy Games, der jüngste Zuwachs in der THQ-Nordic-Familie, hat Jagged Alliance - Rage! angekündigt. Der Titel wird von Cliffhanger Productions umgesetzt und ist ein Spin-off der bekannten Jagged Alliance-Reihe. Nach den Angaben des Publishers ist die Handlung gut 20 Jahre nach dem ersten Spiel der Serie aus dem Jahr 1995 angesiedelt. Auch dieses Mal müsst ihr mit eurem kleinen Trupp von handverlesenen Söldnern gegen eine Übermacht bestehen. Außerdem sollt ihr eine Revolution anzetteln, um eine Insel dauerhaft von der Herrschaft eines mächtigen Drogenbarons und seiner Armee zu befreien.

Jagged Alliance - Rage! soll euch Rundentaktik mit Gewalt-, Schleich- und Adventure-Elementen bieten, außerdem stehen euch experimentelle Drogen zum Ausschalten eurer Gegner zur Verfügung. In dem ebenfalls angekündigten Online-Koop-Modus könnt ihr auch gemeinsam mit einem Freund die Fieslinge von der Insel vertreiben.

Erste Bilder zu Jagged Alliance - Rage! findet ihr in der Galerie zum Spiel und den Uncut-Announcement-Trailer, der gegen Ende auch erste Gameplay-Szenen beinhaltet, am Ende dieser News. Das Spiel soll im Herbst dieses Jahres für 19,99 Euro in der PC-Version sowie für 29,99 Euro in den Fassungen für Playstation 4 und Xbox One erscheinen.