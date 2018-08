The Avengers Project: Laut Crystal Dynamics das "ambitionierteste Projekt der Firmengeschichte"

XOne PS4

Noch trägt es nur einen Arbeitstitel, mehr als ein paar Konzeptzeichnungen und Artworks gibt es derzeit nicht. Dennoch bezeichnet Ron Rosenberg, einer der Studioleiter von Crystal Dynamics, The Avengers Project bereits als "das ambitionierteste Projekt der Firmengeschichte". Dass tatsächlich eine Menge Ambitionen in dem Actionspiel zu stecken scheinen, zeigt die neueste Mitteilung aus dem Hause Square Enix, zu dem die Dynamics gehören, wonach nicht nur das Hauptstudio extra für das zukünftige Spiel vergrößert, sondern mit Crystal Northwest zusätzlich ein neues Entwicklungsstudio gegründet wurde.

Zum erweiterten Team, das von den Lead-Designern Chad Queen und James Loe geführt wird, gesellen sich Programmierer und Entwicklungsleiter von Monolith, Pixar, Raven Software und EA, allesamt erfahrene Branchen-Kenner die bereits an Titeln wie Call of Duty, God of War, Dead Space oder Halo mitgearbeitet haben.

Für The Avengers Project hatte Square Enix bereits im vergangenen Jahr eine Kooperation mit den Marvel Studios verkündet, um mit der Comic-Lizenz im Rücken ein erfolgreiches Produkt im Multiplayer-Action-Segment zu platzieren. Derzeit ist eine Umsetzung nur für PS4 und Xbox One geplant.