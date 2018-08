The Elder Scrolls Online: Neue Erweiterung "Wolfhunter" ab sofort spielbar

PC XOne PS4 MacOS

Ab sofort ist die DLC-Spielerweiterung Wolfhunter für The Elder Scrolls Online für PC und Mac verfügbar. Enthalten sind die zwei neuen Verliese "Die Mondjägerfeste" und "Marsch der Aufopferung", in denen ihr und eure Gruppe euch Hircines monsterartigen Bestien stellen müsst. Beide Verliese können sowohl in einer normalen Version als auch in einer Veteranenfassung (die zusätzlich eine besonders schwere Variante bietet) gespielt werden. Sobald ihr diese gemeistert habt, winken euch einzigartige Belohnungen und Sammlungsstücke inklusive neuer Ausrüstungs- und Maskensets, Erscheinungen und Andenken.

Zeitgleich mit dem DLC erscheint auch das Update auf die Version 19, das eine Reihe neuer Ergänzungen und Verbesserungen am Grundspiel mitbringt. Unter anderem wurden die Fertigkeitslinie des Werwolfs und das Fertigkeiten-Respezialisierungssystem überarbeitet. Mit den Respezialisierungen 2.0 könnt ihr nun Fähigkeiten einzeln ändern (ähnlich wie bei der Änderung von Championpunkten) anstatt gezwungen zu sein, alle Fertigkeiten von vorn hinzuzufügen. Ebenso wurden neue Player-vs-Player-Ergänzungen, zum Beispiel das neue Schlachtfeld "Istirus-Außenposten", implementiert. Weitere Details könnt ihr den Patch-Notizen entnehmen.

Während das Update für alle Spieler zur Verfügung gestellt wird, ist die Erweiterung lediglich für alle Mitglieder von ESO Plus kostenlos verfügbar. Diese kann aber auch separat im Kronen-Shop zum Preis von 1.500 Kronen erworben werden. Für die Playstation 4 und Xbox One erscheinen Update und DLC am 28. August.