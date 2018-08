Devil May Cry 5: Arbeiten an der gamescom-Demo abgeschlossen

PC XOne PS4

Bereits Anfang des Monats gab der japanische Entwickler und Publisher Capcom bekannt, dass die Besucher der diesjährigen gamescom in Köln erstmals die Möglichkeit haben werden, selbst Hand an das kommende Action-Adventure Devil May Cry 5 zu legen. Wie der verantwortliche Director Hideaki Itsuno jüngst die Fans via Twitter informierte, sind die Entwicklungsarbeiten an der Anspielversion für das geplante Event offiziell abgeschlossen.

Der Präsentation in Kölner Messehallen steht somit nichts mehr im Wege. Interessierte werden am Xbox-Stand in Halle 8 fündig. Die Demo lässt euch in der Rolle von Nero die Straßen von Red Grave City erkunden und ihr könnt den einen oder anderen Dämon zurück in die Unterwelt verfrachten. Die finale Version von Devil May Cry 5 wird im ersten Quartal des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen konkreten Termin hat Capcom bisher noch nicht genannt, aber vielleicht wird sich das im Zuge des Events ändern.