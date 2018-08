Everybody's Gone to the Rapture: Entwickler von Sumo Digital gekauft

Das britischen Studio Sumo Digital, das in der Vergangenheit unter anderem Titel, wie Sonic & All-Stars Racing Transformed und Little Big Planet 3 (Testnote: 8.0) entwickelte und derzeit an Team Sonic Racing, Crackdown 3 und Dead Island 2 arbeitet, hat den Entwickler The Chinese Room aufgekauft. Letzterer ist vor allem für düstere Adventure, wie Dear Esther, Amnesia - A Machine for Pigs (Testnote: 7.5) und Everybody's Gone to the Rapture (Testnote: 6.5) bekannt.

Mit der Übernahme möchte Sumo Digital laut dem Managing Director Paul Porter die eigenen Möglichkeiten erweitern. Der Deal erlaube The Chinese Room zudem weiterhin „einzigartige und innovative Titel zu entwickeln, für die sie bekannt sind.“ Dan Pinchbeck, einer der Gründer von The Chinese Room, wird als Creative Director des Studios fungieren, während die Mitgründerin Jessica Curry weiterhin als unabhängige Komponistin agieren wird. Wie Pinchbeck verriet, arbeite das Studio bereits an neuen Konzepten und führe mit seinen neuen Partnern Gespräche über Spiele, die sich derzeit in verschiedenen Entwicklungsphasen befinden.