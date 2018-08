F1 2018: Neuer Trailer zeigt Ingame-Grafik und Soundtrack

Codemasters hat kürzlich den zweiten offiziellen Gameplay-Trailer für das Rennspiel F1 2018 veröffentlicht. Die Headline-Edition erscheint am 24. August für die PlayStation 4, die Xbox One und für den Windows-PC und ist ab sofort vorbestellbar.

Das Sport-Spiel beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und Rennstrecken der Saison 2018 und bietet euch zusätzlich mit der Erstauflage die Headline-Edition, die neben den 2003er-Williams-FW25 auch den Brawn-BGP-001 von 2009 enthält. Der neue Trailer verwendet die Ingame-Grafik und wird musikalisch von dem offiziellen F1-Soundtrack begleitet. Stu Campbell, Art Director für F1 2018 bei Codemasters sagt:

Das CI der Formel 1 wurde in diesem Jahr grafisch stark überarbeitet. Es hat einen aufregenden, frischen neuen Look und wir setzen alles dran, diesen Look auch weitestgehend in das Spiel zu übertragen. In diesem Jahr war es zudem unser erklärtes Ziel, das Spiel grafisch deutlich zu optimieren und dadurch eine authentischere und realistischere Erfahrung zu ermöglichen. Wenn man das neue Spiel mit dem von 2017 vergleicht, wird man diese Optimierungen deutlich wahrnehmen.