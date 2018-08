World of Warcraft: Battle for Azeroth im Launch-Trailer

PC MacOS

Heute bringt Blizzard die lang erwartete siebte Erweiterung Battle for Azeroth für sein Online-Rollenspiel World of Warcraft auf den Markt. Passend dazu haben die Macher einen Launch-Trailer in Ingame-Grafik veröffentlicht, der euch auf das Add-on einstimmen soll. Das Video geht auf den eskalierenden Konflikt zwischen der Horde und der Allianz ein. Dabei bekommen auch der Anführer der Allianz, Anduin Llane Wrynn, sowie die Banshee-Königin und die Kriegsfürstin der Horde, Sylvanas Windläufer, ihren Auftritt. Seitens Blizzard heißt es dazu:

Die Frontlinien zwischen der Horde und der Allianz wurden gezogen, Loyalitäten getestet und der Krieg zwischen den Fraktionen hat mit aller Heftigkeit begonnen. Jetzt startet der Wettlauf um Verbündete und die neue mächtige Ressource Azerit. Welcher Fraktion schwört ihr die Treue?

Die deutschsprachige Version des Launch-Trailers könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Die englische Version haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt.