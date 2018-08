Crystal Northwest: Crystal Dynamics mit neuem Studio in Washington

Shadow of the Tomb Raider ab 50,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Crystal Dynamics, das Tochterunternehmen von Square Enix und das Studio hinter der Tomb-Raider-Franchise, hat ein neues Studio in Bellevue (Washington) eröffnet. Die „Crystal Northwest“ getaufte Zweigstelle wird von den beiden erfahrenen Branchenveteranen Chad Queen und James Loe geleitet und wurde ursprünglich zur Entwicklung neuer Technologien gegründet, ist aber inzwischen auch in die Entwicklung des kommenden Avengers involviert.

Die Teams im Hauptquartier, im kalifornischen Redwood City, wurde unterdessen um zahlreiche erfahrene Entwickler ergänzt, darunter Vincent Napoli, der neue Lead Combat Designer bei Crystal Dynamics, der zuletzt bei SIE Santa Monica Studio an God of War (Testnote: 9.0) mit arbeitete, Ben Wanat, ein Industry-Veteran, Mitschöpfer des Dead-Space-Franchises und Creative Director hinter Dead Space 3 (Testnote: 7.5) und David Fifield, der als Executive Producer und Design Director bei 343 Industries an der Halo-Serie mitwirkte und als Game Director bei Raven Software in die Entwicklung diverser Call-of-Duty-Titel involviert war. Unter weiteren Neuzugängen sind auch Entwickler von Naughty Dog, Pixar und Electronic Arts dabei.

“Unser neues Studio in Bellevue und die Neueinstellungen für die Teams in Redwood City zeigen unsere Hingabe für das ambitionierteste Projekt, das wir bisher erschaffen haben“, so Ron Rosenberg, einer der Studioleiter von Crystal Dynamics. „Wir werden weiter auf dem aufregenden Wachstum, den Crystal Dynamics in den vergangenen Jahren erfuhr, aufbauen und wir brennen darauf, den Fans weltweit eine erstklassige Avengers-Erfahrung zu liefern.“