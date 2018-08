Zankstelle Vol. 27: Interview mit Torsten Heine

Die Zankstelle ist aus ihrer Sommerpause zurück und hat wieder geöffnet. Bereits in Folge zehn des GG-User-Podcasts war Torsten Heine bei Jonas zu Gast und hat über seinen Gamescom-Stand zum Thema Zelda erzählt. Auch dieses Jahr ist Torsten unter anderem mit Steffanie Rainbow und Cosplayern wieder vor Ort und präsentiert sein neues Motto "Super Mario and friends - Das Jump and Run Fanprojekt" in Halle 10.2.

Torsten spricht über die Vorbereitungen im Vorfeld und berichtet über die Planung einer solchen Veranstaltung. Da Torsten aber seit 2017 auch Hochzeitsveranstaltungen für Gamer und Filmliebhaber anbietet, spricht er mit Jonas natürlich auch darüber.

