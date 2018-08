Fallout 76: Bethesda nennt Gründe für den Verzicht auf Steam

PC XOne PS4

Während alle bisherigen Fallout-Spiele, inklusive dem letzten Ableger, Fallout 4 (Testnote: 9.5) auf Steam erschienen sind, will der verantwortliche Entwickler und Publisher Bethesda beim kommenden Online-Rollenspiel Fallout 76 auf Valves Vertriebsplattform verzichten. In einem Interview mit PC Gamer N im Rahmen der diesjährigen QuakeCon in Dallas (Texas) erklärte der Vice President of Global Marketing Pete Hines die Gründe hinter der Entscheidung.

Laut Hines hat es vor allem damit zu tun, dass es sich bei Fallout 76 um ein Online-Spiel handelt, womit das Spiel, anders als Fallout 4 oder The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.0), in den Bereich „Games as a Service“ („Spiele als Dienstleistung“) fällt. „Wir haben schon zuvor Online-Spiele als Games as Service veröffentlicht und mit Fallout 76 ist es uns wirklich wichtig, eine direkte Beziehung mit den Verbrauchern zu haben, in die niemand sonst involviert ist.“

Durch den Einsatz des hauseigenen Bethesda-Clients habe das Team laut Hines die Möglichkeit, schnell auf Probleme zu reagieren, die bei Online-Spielen nun mal unvermeidlich sind, ohne dabei sich auf die Updates oder Architektur von Drittanbietern wie Steam zu verlassen.

Wenn ein Problem auftaucht, dann muss niemand raten (wer dafür zuständig ist). Da gibt es keine Situationen, in denen irgendjemand irgendein Update macht, das Spiel nicht mehr läuft und wir müssen warten, um es beheben zu können. Es ist unser Spiel, unser Problem und wir können mit euch direkt in Kontakt treten.

Ein anderer Vorteil, den Hines nicht erwähnte, ist die Tatsache, dass Bethesda seine Einnahmen durch das Spiel nicht mehr mit Valve teilen muss. Auch ohne Steam möchte der Spielehersteller den bestmöglichen Kundenservice bieten. Ob das klappt, werden wir sehen, wenn der Titel erscheint. Der Release von Fallout 76 ist für den 14. November dieses Jahres geplant.