The Walking Dead: Finale Staffel startet heute mit Episode 1

PC XOne PS4

In mittlerweile drei Staffeln und 19 Episoden - inklusive Spin-Offs - hat uns Telltale Games die abenteuerlichen Geschichten im Kampf ums Überleben von Clementine, Lee und Javier sowie Dutzender Nebendarsteller Häppchen für Häppchen als Story-Adventure serviert. Am heutigen Dienstag startet mit The Walking Dead - Final Chapters - Episode 1 die letzte Staffel in diesmal nur vier statt der bisher gewohnten fünf Folgen.

Über die Geschichte und das große Finale hüllt sich Telltale wie gewohnt in Schweigen. Fest steht nur, dass ihr erneut in die Rolle von Clementine als Hauptcharakter schlüpfen werdet. Die Trailer, die zur diesjährigen E3 veröffentlicht wurden, lassen auch in Staffel vier auf die aus Comic, TV-Serie und Videospiel-Reihe gewohnte Mischung aus Gänsehaut, Spannung und Mystery hoffen. Bereits gestern schickten die Entwickler den Release-Trailer zur heute erscheinenden Episode 1 über die sozialen Medien an die Fangemeinde, den ihr euch am Ende der News ansehen könnt.

Ein Termin für die drei restlichen Episoden namens Suffer The Children, Broken Toys und Take Us Back ist noch nicht bekannt, die Download-only-Adventures wurden in der Vergangenheit jedoch immer erst sehr kurzfristig angekündigt, was dem Erfolg der Serie keineswegs schadete.