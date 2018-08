GOG-Weekly-Sale mit Elex, Master of Orion und mehr

GOG.com bietet aktuell im Rahmen seines wöchentlichen Sales Piranhas Action-Rollenspiel Elex (Testnote: 7.5) und das Globalstrategiespiel Master of Orion - Conquer the Stars (Testnote: 7.0) zu reduzierten Preisen an. Zudem gibt es Rabatte auf weitere DRM-freie Spiele, darunter das Adventure Ceville, den Taktik-Shooter Full Spectrum Warrior und das Rundenstrategiespiel Eador - Imperium. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):