An diesem Montagmorgen begrüßen euch Jörg und Dennis vor dem heimeligen Podcast-Mikrofon. Und was in diesem MoMoCa alles geboten wird: Ein Interview, viele, viele Userfragen und Langer-Monologe!

Einen wunderbaren Start in die Woche! Dieses Mal haben sich Dennis und Jörg zum gemeinsamen Podcasten zusammengefunden. Neben dem üblichen Smalltalk geht es allerdings auch um unschöne Technikprobleme, außerdem kriegt ihr ein Interview auf die Ohren. Weiter beantworten die beiden natürlich auch eure Userfragen, in dieser Ausgabe ganz besonders ausführlich. Alle Themen dieses Montagmorgen-Podcasts könnt ihr der nachfolgenden Auflistung entnehmen:

00:34 Einen guten Morgen wünschen Jörg und Dennis

00:46 Technische Probleme suchen die Japandokus heim

04:10 Was haben wir gespielt? Bei Dennis waren es ein paar Runden Rayman Legends

04:38 Zudem hat er Mad Men weiter geschaut und ist immer noch gut unterhalten

05:16 Jörg hat am Wochenende fleißig gemalert, mit durchwachsenem Erfolg...

08:00 ...und hat für ein Erfolgserlebnis Starbase Orion gespielt

10:42 The Expanse hat er auch weiter geschaut

11:28 Ein kleiner Ausblick auf das heutige Interview mit Andrea Basilio

12:10 Die Vorschau: Euch erwarten Tests zu State of Mind , F1 2018 und Banner Saga 3 , zudem eine etwas andere Art von Review zum Mother Simulator . Außerdem kredenzen wir eine Preview zu Another Sight und eine SdK zu Thief - The Dark Project (bei uns bekannt als Dark Project - Der Meisterdieb ).

, und , zudem eine etwas andere Art von Review zum . Außerdem kredenzen wir eine Preview zu und eine SdK zu (bei uns bekannt als ). 17:05 Thema der Woche: Dennis führt ein Interview mit Andrea Basilio . Er ist beim Studio Lunar Great Wall als Creative Director tätigt. Die beiden plaudern über den Hintergrund der Entwickler und ihr Erstlingswerk Another Sight.

. Er ist beim Studio Lunar Great Wall als Creative Director tätigt. Die beiden plaudern über den Hintergrund der Entwickler und ihr Erstlingswerk Another Sight. 23:17 Erste Userfrage: vgamer85 will ein virtuelles Redaktions-Fußballturnier

will ein virtuelles Redaktions-Fußballturnier 24:05 akoehn würde in den Kommentaren gerne auf Spiele verlinken

würde in den Kommentaren gerne auf Spiele verlinken 24:47 yankman stellt provokante Fragen zum Abo und Redaktions-Equipment

stellt provokante Fragen zum Abo und Redaktions-Equipment 33:20 Ganon leidet unter einem verschobenen Klickpunkt auf Mobilgeräten

leidet unter einem verschobenen Klickpunkt auf Mobilgeräten 34:20 Elektroerlebnis bewundert Jörgs Dark Souls -Skills

bewundert Jörgs -Skills 35:08 Konnte die Neukundenaktion unsere Erwartungen erfüllen fragt euph

35:26 Eine Classic-SdK zu Ascendancy fände RXD_PRO_TV fein

fände fein 36:00 Danywilde will Details zum Japan-Twitch-Event

will Details zum Japan-Twitch-Event 38:37 Epic Fail X ist an Jörgs Fazit zu Dark Souls interessiert

ist an Jörgs Fazit zu Dark Souls interessiert 39:31 Prinsee will unsere Einschätzungen zu Minecraft 2 hören

will unsere Einschätzungen zu hören 40:24 In der letzten Userfrage vermisst Mantarus eine neue SdK

eine neue SdK 45:52 Eine kleine Erinnerung an das Twitch-Event für Japanspender am Mittwoch

46:15 Jörg verrät erste kleine Details zur GG-Gamescom

48:00 Tschüss und bis in zwei Wochen!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist). Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!