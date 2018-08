Summer Horror Project: Neues Horrorspiel von Bandai Namco angeteasert

Der japanische Entwickler und Publisher Bandai Namco Entertainment arbeitet offenbar an einem Horror-Adventure, das noch diesen Monat enthüllt werden soll. Den Hinweis darauf liefert eine kürzlich gestartete Website. Diese trägt den Titel „Summer Horror Project“ und zeigt die Aufnahme einer Überwachungskamera, die auf ein japanisches Haus gerichtet ist.

Die Szene ist mit der Bezeichnung „Domas - Scene 01“ versehen. Darunter ist der 30. August 2018 als Datum zu lesen. Offenbar handelt es sich dabei um den Zeitpunkt, an dem das Projekt offiziell enthüllt werden soll. Der Quellcode der Seite verrät weitere Details. Dort taucht etwa der Begriff „Zombies“ auf und beim Teilen der Website auf sozialen Kanälen taucht die Nachricht auf: „Eine mysteriöse Seite erscheint? Etwas wird diesen Sommer passieren ...“ Die URL der Website enthält ebenfalls das Wort „Domas“, allerdings ist unklar, was es damit auf sich hat. Die Enthüllung soll am oben genannten Datum, um 9:00 Uhr (deutscher Zeit) erfolgen.