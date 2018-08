Star Wars - The Old Republic: Update "Galaktische Legende" veröffentlicht

PC

Bioware hat diese Woche das Update 5.9.2 mit dem Titel Galaktische Legende für Star Wars - The Old Republic veröffentlicht. Dieses ist, wie bereits in der Roadmap für diesen Sommer angekündigt, ganz auf Player-vs-Player-Gefechte ausgerichtet. Folgende Neuerungen erwarten euch:

Neue Arena: Mandalorianischer Kampfring (Kämpfe in Vierer-Teams)

Neue Festung: Rishi-Versteck (Eigene Festung auf dem Planeten Rishi, welche nach Belieben gestaltet werden kann)

Rishi-Festungs-PvP-Kämpfe (Erstmals ist es möglich eure eigenen PvP-Kämpfe mit selbst aufgestellten Regeln in den speziell ausgewiesenen Frei-für-Alle-PvP-Bereichen zu veranstalten)

Verbesserungen in der Spielersuche (Gruppierungsübergreifend über alle 8-gegen-8-Kriegsgebiete, 4-gegen-4-Arenen und 12-gegen-12-Raumjäger-Schlachten)

Mit dem Update endet auch die Saison 9 und bringt euch neue Belohnungen, darunter ein kampfgezeichneter Holo-Rancor oder das Rüstungsset des Befehlshaber-Verteidigers. Weitere Informationen könnt ihr den Quellen entnehmen.